Йдеться про закриту парковку біля кладовища на вул. Тракт Глинянський, 141

Господарський суд Львівської області зобов’язав ПП «Рекламно-виробнича фірма “Нова Ера”» сплатити Львівській міській раді 519 тис. грн боргу за користування землею під парковку на вул. Тракт Глинянський. Компанія не платила за ділянку два роки.

Як вказано в матеріалах справи, у 2011 році департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради надав ПП «Рекламно-виробнича фірма “Нова Ера”» у користування земельну ділянку на вул. Тракт Глинянський, 141 площею 747,5 м2 під паркінг на 65 місць. Відтак договір оренди землі кілька разів продовжували.

За останньою додатковою угодою від 2021 року термін дії договору продовжили до кінця 2022 року, однак із грудня 2020 року й до грудня 2022 року орендар за користування землею не сплачував і заборгував 341,8 тис. грн, після чого міськрада звернулася в суд і просила стягнути з «Рекламно-виробничої фірми “Нова Ера”» загальну суму боргу і 3% річних пені, з урахуванням інфляції – ще 85,8 і 70,4 тис. грн. Представники компанії-орендаря до суду не з’явилися.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського райсуду Петро Манюк позов міськради задовольнив і зобов’язав ПП «Рекламно-виробнича фірма “Нова Ера”» сплатити загалом 525,9 тис. грн із урахуванням основного боргу, пені, інфляційних втрат та судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Рекламно-виробнича фірма “Нова Ера”» зареєстроване у 2005 році. Єдиним бенефіціаром компанії є львів’янин Андрій Гац.