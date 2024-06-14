Червоним кольором позначені межі спірної ділянки на вул. Пасічній, 127

Західний апеляційний господарський суд зобов’язав «Львівську автобазу №1» демонтувати паркан на комунальній ділянці на вул. Пасічній, 127 та повернути її в користування Львівської міськради.

Як вказано в матеріалах справи, у 2008 році Львівська міська рада передала ТзДВ «Львівська автобаза №1» в оренду дві земельні ділянки на вул. Пасічній, 127: на 10 років ділянку площею 5,1 га і на 5 років ділянку площею 0,57 га. У 2012 році за зверненням автобази Львівська міськрада погодилась розірвати договір оренди, а у 2016 році – відмовилась його продовжувати.

У 2023 році співробітники міськради виявили, що попри відсутність актуального договору оренди автобаза продовжує користуватися землею і не сплачує за її оренду. При цьому, доступ до комунальної ділянки обмежений парканом, її використовують як проїзд до стоянки, що розташована на більшій ділянці. Через це міськрада звернулась в суд з вимогою звільнити самовільно зайняту ділянку.

У лютому 2024 року Господарський суд Львівської області у задоволенні позову ЛМР відмовив, утім міськрада оскаржила це рішення в апеляції. Наприкінці травня 2024 року Західний апеляційний господарський суд рішення Господарського суду скасував і зобов’язав ТзДВ «Львівська автобаза №1» звільнити ділянку і демонтувати паркан. Цю постанову можна оскаржити в касації.

Нагадаємо, у 2018 році ТзДВ «Львівська автобаза №1» отримала містобудівні умови та обмеження на забудову суміжної ділянки площею 5,1 га. Тут планувалося збудувати логістичний центр із адміністративно-побутовим корпусом.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзДВ «Львівська автобаза №1» зареєстроване у 1994 році. Багаторічним директором компанії є Василь Хом’як. Бенефіціаром вказаний львів’янин Ігор Грицишин.