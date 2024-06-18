Завершився прокат фільму «Я, «Побєда» і Берлін». У кінотеатрах фільм зібрав 59,3 млн грн. За 13 тижнів його подивилась 391,3 тис. глядачів. Інформація про це з’явилась на сторінці фільму у Facebook. Фільм режисерки Ольги Ряшиної знятий за книгою Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).

Нагадаємо сюжет. 90-ті роки. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма (Іван Бліндар) вирушає зі своїм другом Бардом (Володимир Гева) до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти її на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі (Марія Стопник) повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Проте все йде не за планом.

Після прокату у кінотеатрах фільм є доступним на стрімінгових платформах. Також він встиг побувати у прокаті в Німеччині, Австрії та Польщі. Очікується прокат й в інших країнах.

Бюджет фільму складає 36 млн грн. Зйомки проходили у Львові та в Берліні.