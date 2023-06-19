На Хмельниччині судитимуть колишнього бухгалтера одного з лісгоспів, який привласнив близько 600 тис. грн. Наразі чоловік перебуває у міжнародному розшуку.

Як повідомила прес-служба Шепетівського райуправління поліції, 48-річний уродженець Славутчини тривалий час обіймав посаду головного бухгалтера одного з лісових господарств. «Діючи від імені державного підприємства, зловмисник спочатку перерахував 314 тис. грн на рахунок фізичної особи-підприємця, а потім привласнив ці кошти», – йдеться у повідомленні.

Це не перший службовий злочин чоловіка. Раніше слідство встановило, що він привласнив дерев'яні плити підприємства на 299 тис. грн. Екс-посадовець розрахувався за товар грошима державного підприємства, підробивши відомості у бухгалтерських документах.

Нещодавно чоловікові вручили підозри за ч.4 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном у великих розмірах) та ч.3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані зміни інформації, що обробляється в автоматизованій системі). У разі доведення вини йому загрожує до восьми років тюрми.

Судячи з інформації у реєстрі судових рішень, чоловік працював у Славутському лісовому господарстві, де обіймав посаду заступника директора з економічних питань, а також головного бухгалтера. На цій посаді він працював з 2006 по 2018 рік. У останній ухвалі у цій справі від вересня 2022 року зазначено, що в 2022 році чоловіка оголосили у міжнародний розшук.



