На Хмельниччині судили екс-бухгалтера Славутського лісгоспу за розтрату 1,1 млн грн. Колишньому посадовцеві Андрію Волошину призначили вісім років тюрми, а також постановили конфіскувати майно. Відомо, що справу розглядали за відсутності чоловіка, оскільки він досі перебуває у міжнародному розшуку.

Як йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду, в 2006 році Андрій Волошин був призначений заступником директора Славутського лісгоспу з фінансово-економічних питань. Також він виконував обов'язки головного бухгалтера.

За версією слідства, у 2017 році посадовець перерахував майже 300 тис. грн за дерево-стружкові плити, які начебто мали поставити лісгоспу. Чоловік підписав документи про отримання товару, але насправді плити так і не привезли. Пізніше за подібною схемою він замовив велику кількість техніки на 870 тис. грн також нібито для потреб лісгоспу, але в підсумку підприємство цієї техніки так і не отримало. Сумарно він завдав підприємству збитків на 1,1 млн грн.

Відомо, що слідству так і не вдалося затримати чоловіка – він виїхав з України ще в 2018 році, коли під час аналізу банківських операцій виявили несанкціоновані перерахування грошей. Підозру вручили його матері під розписку, а самого чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Згодом з'ясувалось, що він перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Тож справу розглядали заочно.

Суддя Тетяна Мотонюк визнала Андрія Волошина винним у порушенні одразу декількох статей ККУ: ч. 4 та ч.5 ст. 191 (розтрата майна) , ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється у комп'ютерах) і призначила йому вісім років ув'язнення, а також постановила конфіскувати все майно, окрім житла.

Також суддя задовольнила цивільний позов Славутського лісгоспу і постановила стягнути з обвинуваченого 1,1 млн грн завданої шкоди.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.