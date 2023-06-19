Інцидент стався під час утеплення новобудови на вулиці Ранковій

У Хмельницькому на будівництві травмувались п'ятеро працівників. Нещасний випадок стався через обрив монтажного ліфта, у якому перебували будівельники. Відомо, що всіх потерпілих госпіталізували.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, нещасний випадок стався зранку в понеділок, 19 червня, на вулиці Ранковій. Під час утеплення новобудови між п'ятим і шостим поверхами з монтажного ліфта випав один з будівельників, ще четверо інших травмувалися.

«За вказаною адресою оперативно прибули надзвичайники. Разом із медиками вони транспортували постраждалого 2005 року народження до «швидкої». Всім іншим потерпілим була надана меддопомога, з подальшою госпіталізацією до Хмельницької обласної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також опублікували відео з місця інциденту, на якому видно, як одного з потерпілих вкладали на ноші та транспортували до медичного авто.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.