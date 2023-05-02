На Хмельниччині внаслідок падіння дерева загинув лісоруб. Як повідомила прес-служба Поліського лісового офісу, нещасний випадок стався у вівторок, 2 травня, у філії «Ярмолинецького лісового господарства».

«Трагічно загинув лісоруб 6-го розряду Олександр Гнатій. Смерть настала під час вибіркової санітарної рубки внаслідок падіння верхівки дерева. На місці працюють відповідні служби. Встановлюються причини та деталі трагедії», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Хмельниччини в коментарі ZAXID.NET уточнили, що інцидент стався орієнтовно о 12:30 у лісі неподалік села Вишнівчик Чемеровецької громади. Загинув місцевий мешканець 1983 року народження. Тіло загиблого скерують на судово-медичну експертизу.

Додамо, що тиждень тому Поліський лісовий офіс повідомляв про подібний нещасний випадок, який стався на Волині. Тоді у Володимир-Волинському лісгоспі загинув працівник лісозаготівельних робіт Віктор Байда. Смерть настала через падіння дерева, яке з корінням вирвало поривом вітру.