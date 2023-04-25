На Волині внаслідок падіння дерева загинув працівник лісового господарства Віктор Байда. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, чоловікові було 39 років, він уродженець села Трубки Павлівської громади.

У прес-службі Поліського лісового офісу повідомили, нещасний випадок стався сьогодні, 25 квітня, у філії «Володимир-Волинського лісомисливського господарства».

«Трагічно загинув працівник лісозаготівельних робіт Віктор Байда. Смерть настала через падіння дерева, яке з корінням вирвало поривом вітру. На місці працюють відповідні служби. Встановлюються причини та деталі трагедії», – йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці кваліфікуть інцидент за ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.