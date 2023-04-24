Волинський суд оштрафував солдата, який випадково підірвав запал від гранати
Внаслідок інциденту солдат травмував праву руку
Райсуд на Волині оштрафував військовослужбовця, який на навчаннях випадково підірвав запал від гранати. Внаслідок інциденту постраждав лише сам солдат, у нього травмована рука. Суд визнав його винним у порушенні правил поводження зі зброєю.
Як йдеться у постанові Камінь-Каширського райсуду, інцидент стався 1 лютого цього року. «Під час проходження додаткового заняття з вогневої підготовки [...] оглядаючи запал від гранати у присутності п'ятьох військовослужбовців [обвинувачений] від'єднав чеку від запалу гранати, який у свою чергу здетонував, в його руках спрацював запал від гранати OF-37 французького виробництва, внаслідок чого отримав поранення у вигляді травмування кисті правої руки», – йдеться у постанові.
В цей момент біля нього перебували п'ятеро людей, в тому числі командир та інструктор, але ніхто не травмувався. Травми руки отримав лише обвинувачений. Після надання першої медичної допомоги його госпіталізували у медзаклад. Наскільки важкими були травми військовослужбовця, у вироку не зазначено.
Солдат до суду не прийшов, однак подав письмові пояснення, у яких визнав, що інцидент стався внаслідок його необережності.
Суддя Олеся Антонюк визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 172-19 КУпАП (порушення правил поводження зі зброєю) та призначила йому 17 тис. грн штрафу. Постанова ще поки не набрала законної сили, чоловік може оскаржити її в апеляційному суді.