Райсуд на Волині оштрафував військовослужбовця, який на навчаннях випадково підірвав запал від гранати. Внаслідок інциденту постраждав лише сам солдат, у нього травмована рука. Суд визнав його винним у порушенні правил поводження зі зброєю.

Як йдеться у постанові Камінь-Каширського райсуду, інцидент стався 1 лютого цього року. «Під час проходження додаткового заняття з вогневої підготовки [...] оглядаючи запал від гранати у присутності п'ятьох військовослужбовців [обвинувачений] від'єднав чеку від запалу гранати, який у свою чергу здетонував, в його руках спрацював запал від гранати OF-37 французького виробництва, внаслідок чого отримав поранення у вигляді травмування кисті правої руки», – йдеться у постанові.

В цей момент біля нього перебували п'ятеро людей, в тому числі командир та інструктор, але ніхто не травмувався. Травми руки отримав лише обвинувачений. Після надання першої медичної допомоги його госпіталізували у медзаклад. Наскільки важкими були травми військовослужбовця, у вироку не зазначено.

Солдат до суду не прийшов, однак подав письмові пояснення, у яких визнав, що інцидент стався внаслідок його необережності.

Суддя Олеся Антонюк визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 172-19 КУпАП (порушення правил поводження зі зброєю) та призначила йому 17 тис. грн штрафу. Постанова ще поки не набрала законної сили, чоловік може оскаржити її в апеляційному суді.