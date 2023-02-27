Хмельницький суд оштрафував солдата, який під час відпочинкової зміни стріляв з автомата. Відомо, що таким чином військовий перевіряв якість бронепластини, яку привезли волонтери. Суд визнав його винним у порушенні правил поводження зі зброєю і призначив 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався надвечір 9 січня. Перебуваючи у складі відпочиваючої зміни на одному з військових об'єктів області, чоловік декілька разів вистрелив з автомата у бронепластину.

«[Обвинувачений] здійснив три постріли із закріпленої за ним стрілецької зброї, а саме автомата АК-74, з використанням необлікованих боєприпасів з метою перевірки якості бронеплити, що була отримана в якості волонтерської допомоги. Тобто, він здійснив порушення правил поводження зі зброєю під час дії особливого періоду», – йдеться у постанові.

На судовому засіданні чоловік свою провину визнав і підтвердив обставини інциденту. Суддя Олександр Трембач визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 172-19 КУпАП (порушення правил поводження зі зброєю під час особливого періоду) і призначив 17 тис. грн штрафу. Також чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору. Судячи з інформації на сайті судової влади, солдат апеляцію не подавав, тож постанова набрала законної сили.