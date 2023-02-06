Лікаря затримали під час отримання основної частини хабара: це 3,5 тис. доларів

На Тернопільщині затримали лікаря, який допомагав ухилянту виїхати за кордон. Наразі слідство задокументувало один випадок, коли чоловік за 4,5 тис. доларів допоміг військовозобов'язаному виготовити фальшиві документи про те, що він учасник музичного гурту. Група нібито мала гастролювати Європою з благодійними концертами. Втім, лікаря затримали в момент отримання основної частини хабара.

Про викриття ортопеда-травматолога однієї з комунальних лікарень Тернопільської області стало відомо в понеділок, 6 лютого. За версією слідства, медик за 4,5 тис. доларів пропонував військовозобов'язаному чоловікові допомогти в безперешкодному виїзді за кордон. Гроші мали бути оплатою під час проходження військово-лікарської комісії, аби не служити в Збройних силах України, а також для безперешкодного виїзду за кордон.

Спершу лікар отримав 1 тис. доларів авансу. За деякий час попросив через посередника принести решту хабара – 3,5 тис. доларів.

«За цю суму медик мав допомогти потенційному призовнику влаштувати безперешкодний проїзд через державний кордон. Чоловікові виготовили документи, які засвідчили, що він член гурту, який їздить містами Європи з благодійними концертами», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали у момент отримання решти грошей. Лікареві уже оголосили підозру згідно із частиною 3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди) і ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років тюрми.