Кам'янець-Подільський суд призначив ув'язнення чоловікові, який намагався уникнути мобілізації. 49-річний військовозобов'язаний, який отримав повістку для проходження служби, не з'явився на збір. Суд визнав його винним в ухиленні від призову та призначив три роки тюрми. Зазначимо, що це перший в Хмельницькій області вирок, коли ухилянту присудили ув'язнення.

Про вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду стало відомо в вівторок, 7 лютого, після повідомлення прес-служби обласної прокуратури. «У ході судового розгляду прокурором доведено, що місцевий житель в період воєнного стану в Україні, будучи військовозобов’язаним, перебуваючи на військовому обліку, отримав повістку про відправку до військової частини для проходження військової служби за мобілізацією, однак без поважних причин не з’явився на вказану дату і час на збір», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав 49-річного чоловіка винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу) та призначив йому три роки тюрми. Зазначимо, що це мінімальне покарання за цією статтею. Максимально ж вона передбачає до п'яти років ув'язнення.

Вирок суду поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.