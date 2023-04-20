Нещасний випадок стався у селі Рівне на Волині зранку 19 квітня

На Волині під час роботи на полі загинув 50-річний мешканець села Рівне. За попередньою інформацією, потерпілий під час руху випав з підводи і потрапив під колесо трактора.

Нещасний випадок стався близько 11:00 у середу, 19 квітня, в селі Рівне Ковельського району, повідомила прес-служба поліції Волині.

«Виконуючи польові роботи, 50-річний місцевий мешканець з невідомих наразі причин під час руху випав з підводи, яка була вчеплена до трактора, та, ймовірно, потрапив під колесо. Чоловік від отриманих травм внаслідок транспортної пригоди помер. Це підтвердив і висновок судмедекспертизи», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).