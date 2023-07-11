На висоті через несправність сталося перевертання монтажного ліфта

Поліція вручила підозру директору рівненського підприємства, який найняв для небезпечних будівельних робіт неповнолітніх працівників. Внаслідок нещасного випадку, який стався на висоті між п'ятим і шостим поверхами, постраждали п'ятеро будівельників, а один з них досі перебуває без свідомості.

Нагадаємо, нещасний випадок стався на будівництві новобудови на вулиці Ранковій у Хмельницькому зранку 19 червня. Під час утеплення новобудови між п'ятим і шостим поверхами через несправність перекинувся монтажний ліфт, в якому перебували працівники. З висоти впав один з будівельників, ще четверо інших травмувалися.

Рятувальники тоді повідомляли, що найважчі травми отримав працівник 2005 року народження, його госпіталізували. Відомо, що серед постраждалих четверо неповнолітніх та один дорослий.

Справу розслідувала поліція. У вівторок, 11 липня, прес-служба прокуратури Хмельниччини повідомила, що директору фірми та відповідальному за охорону праці посадовцеві рівненського підприємства вручили підозри, оскільки перевірка виявила численні порушення. Що це за підприємство, наразі не уточнюють.

«Директор та відповідальний за охорону праці працівник найняли п'ятьох будівельників, з них четверо – неповнолітні. Роботи проводилися без оформлення трудових відносин, проведення медоглядів, відповідних інструктажів та навчання з охорони праці. Підозрювані усвідомлювали, що висотні роботи є роботами з підвищеною небезпекою і до них забороняється залучати дітей», – повідомляє прокуратура.

Зазначається, що станом на 11 липня один з потерпілих досі перебуває без свідомості.

Двом посадовцям підприємства вручили підозри за ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.