Обвал стався у траншеї глибиною три метри на вулиці Домни Гордіюк

У Луцьку під час земляних робіт стався нещасний випадок: двох працівників засипало землею у траншеї. Рятувальники швидко дістали з-під завалу одного з потерпілих, а іншого чоловіка вдалося відкопати за півгодини після цього.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, нещасний випадок стався на вулиці Домни Гордіюк у п'ятницю, 9 червня. Під час земляних ремонтних робіт (зміщення міського колектора) стався обвал ґрунту в траншею глибиною 3 метри.

«На місце події виїхали рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувальна частина міста Луцька. О 14:18 врятували одного чоловіка (Олександр, віком 33 роки), якого передали медикам і проводили роботи з діставання другої людини», – йдеться у повідомленні.

Тим часом рятувальники продовжили пошуки іншого потерпілого. О 14:53 його дістали з-під землі. Відомо, що потерпілому працівнику – 18 років. У якому він стані, наразі невідомо.