Чоловік виконував роботи з утеплення фасаду будинку на дев'ятому поверсі

У Рівному під час утеплення фасаду будинку з дев'ятого поверху впав 36-річний чоловік. Травми виявились несумісними з життям: за дві години потерпілий помер у медзакладі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, про падіння чоловіка з дев'ятого поверху мешканка Рівного повідомила близько 21:30 у четвер, 1 червня.

«36-річний рівнянин виконував роботи по утепленню фасаду будинку пінопластом на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. Зі слів замовниці робіт, вона розшукала його оголошення про надання послуг з утеплення фасаду на одному із сайтів безкоштовних оголошень. Під час роботи чоловік упав на землю», – встановили правоохоронці.

Потерпілого із кататравмою госпіталізували до лікарні. Втім, незважаючи на надану медичну допомогу, чоловік помер від важких травм за дві години після госпіталізації.

Відомо, що рівнянин не був офіційно працевлаштований чи зареєстрований як ФОП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».