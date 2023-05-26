Дерев'яний житловий будинок вигорів майже повністю

На Рівненщині внаслідок пожежі в дерев'яному житловому будинку загинули 88-річна матір і 54-річний син. На місці їхні тіла виявили рятувальники, які приїхали гасити полум'я.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, виклик про пожежу в прикордонному селі Переброди Миляцької громади надійшов близько 14:00 у п'ятницю, 26 травня.

«Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що вогнем охоплений дерев'яний житловий будинок. На гасіння негайно було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі в кімнаті на площі 8 м2, покрівлю на площі 50 м2 та пошкоджено перекриття на площі 50 м2 житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники виявили мертві тіла матері та сина. Зазначається, що матір 1935 року народження, а син – 1969 року. Причина пожежі поки невідома – її встановлюють спеціалісти.