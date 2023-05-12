Вогонь пошкодив покрівлю, речі домашнього вжитку та меблі в одній з кімнат

На Рівненщині внаслідок пожежі в будинку загинув 39-річний чоловік. Його старший 49-річний брат отримав 60% опіків тіла, його госпіталізували в опікове відділення. Що стало причиною виникнення займання, наразі з'ясовують спеціалісти.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про пожежу в будинку у селі Шкарів Бабинської громади надійшло близько 01:00 у п'ятницю, 12 травня.

«Прибувши на місце виклику вогнеборці побачили, що пожежа виникла у цегляному житловому будинку. На ліквідацію одразу було подано вогнегасні речовини. О 01:35 пожежу було локалізовано, а о 03:03 повністю ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Із задимленого приміщення рятувальники винесли на свіже повітря двох братів 1984 та 1974 років народження. Менший брат загинув, а старшого госпіталізували в опікове відділення обласної лікарні з 60% опіків обличчя і тулуба ІІ-ІІІ ступенів.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку та меблі в кімнаті житлового будинку на площі 10 м2, перекриття на площі 10 м2 та покрівлю на площі 15 м2. Причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.