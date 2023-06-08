Тіло мертвої жінки з криниці діставали рятувальники за допомогою спецобладнання

Неподалік Дубна у 12-метровий колодязь впала 64-річна жінка. Її тіло діставали рятувальники. За яких обставин жінка впала у колодязь, з'ясовують правоохоронці.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, виклик про інцидент надійшов близько 15:00 у середу, 7 червня. Заявник повідомив, що у селі Тараканів Дубенського району на вулиці Колгоспній у приватному господарстві в колодязь впала жінка.

«На місце виклику було направлено бійців 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно. Надзвичайники за допомогою спецзасобів підняли тіло жінки 1959 року народження на поверхню з колодязя глибиною 12 метрів», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, за яких обставин стався нещасний випадок. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.