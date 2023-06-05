Рятувальники обстежили 1200 м2 водойми, коли врешті знайшли тіло потопельниці

На Хмельниччині під час купання втонула 23-річна дівчина. Її тіло з дна ставка підняли рятувальники і передали правоохоронцям. Загалом за останні три дні на водоймах області потонули двоє людей.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, нещасний випадок стався у п'ятницю, 2 червня в селі Жабинці Гуківської громади.

«В місцевому ставку під час купання, попередньо, потонула дівчина 2000 року народження. Надзвичайники обстежили 1200 м2 водойми. Знайшли, доправили до берега та передали працівникам поліції тіло загиблої», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, цими ж вихідними рятувальники зафіксували ще один смертельний нещасний випадок на воді. Він стався у селі Соколівка Ярмолинецької громади. З місцевого ставка рятувальники витягнули тіло чоловіка. Наразі його особа ще не встановлена.