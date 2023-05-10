Чоловіки проводили роботи на ставку

На Тернопільщині двоє чоловіків втопилося у сільському ставку. Правоохоронці встановили, що загинули орендар водойми та його помічник. Чоловіки проводили роботи на водоймі, і їх вдарило струмом.

Надзвичайна подія трапилася 9 травня близько 12:25 в селі Великі Загайці Кременецького району на місцевому ставку. Вранці двоє 59-річних чоловіків пішли на ставок, який орендували, аби впорядкувати його. З роботи додому довго не верталися, на дзвінки не відповідали. Тоді місцеві селяни почали їх шукати і знайшли у ставку.

На місце події місцеві одразу викликали поліцію та бригади швидкої допомоги. Однак медики лише констатували смерть двох чоловіків.

«Судово-медичний експерт, який оглядав тіла загиблих, слідів насильницької смерті не виявив. У ході перевірки слідчі встановили, що загиблі – орендар ставка та помічник. Правоохоронці припускають, що чоловіки могли потонути, рятуючи один одного, або загинули в результаті ураження струмом», – повідомили в поліції Тернопільщини.

В головному управлінні ДСНС в Тернопільській області ZAXID.NET повідомили, що рятувальники на місце події не залучалися. Потопельників з води витягнули місцеві селяни самостійно.

«Ймовірно, люди загинули від ураження електричним струмом під час відкачування води за допомогою електронасоса. Але зараз триває ще експертиза», – припустили в ДСНС Тернопільщини.

Наразі судово-медичний експерт встановлює, що саме стало причиною утоплення двох чоловіків. Факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України з позначкою «нещасний випадок».