Тіло 23-річного хлопця підняли з води водолази тапередали поліцейським для встановлення причин нещасного випадку

У суботу, 25 березня, у Раковці стався нещасний випадок із 23-річним юнаком. Хлопець втонув в озері відпочинкового комплексу. Його тіло витягнули водолази.

Як повідомили у центральній рятувально-водолазній службі Львівської області, хлопцеві, який втопився було 23 роки, він мешканець села Кугаїв. «Водолази аварійно-рятувальної маневреної групи підняли з озера в с.Раковець Пустомитівської ТГ Львівського району тіло гр.Б., 2000 р.н., та передали працівникам поліції», – йдеться у повідомленні.

У водолазній службі не розголошують місця, де саме стався нещасний випадок, проте з опублікованих фото можна впізнати відпочинковий комплекс «Пайташ», який розташований у Раковці на березі озера. Будиночки комплексу мають вихід у воду.

Обставини та причини нещасного випадку встановлює поліція.