За рік на цій ділянці кордону втопилося вже 15 чоловіків призовного віку

Під час спроби переплисти Тису та потрапити в Румунію втопився 23-річний ухилянт. Відомо, що хлопець був мешканцем Чернівецької області. Тіло з води діставали рятувальники. Як зазначають у Державній прикордонній службі, це вже 15 випадок утоплення чоловіків при спробі незаконно потрапити закордон.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався вранці у четвер, 23 березня, на українсько-румунському кордоні поблизу Солотвина. Тіло загиблого чоловіка посередині річки Тиси помітили румунські прикордонники, які повідомили закарпатських колег.

«Близько 07:30 прикордонний наряд від відділу «Солотвино» побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води. Самотужки дістати потопельника військовослужбовцям не вдалося. На місце пригоди викликали співробітників ДСНС, поліції та медиків», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили на тілі чоловіка документи, загорнуті в поліетилен – закордонний паспорт та посвідчення водія. Виявилося, що загиблий – 23-річний мешканець Чернівецької області. У Держприкордонслужбі уточнюють, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на цій ділянці кордону втопилося вже 15 чоловіків призовного віку. Прикордонники закликають не наражати своє життя на небезпеку.