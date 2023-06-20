Легковик Opel Vectra на сільській дорозі зіткнувся з лісовозом

Біля прикордонного села на Рівненщині зіткнулись лісовоз та легковик. Поліція встановила, що аварія сталась з вини п'яного водія легковика, який виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

Як повідомила прес-службі поліції Рівненщини, аварія сталась у понеділок, 19 червня, поблизу села Жадень Миляцької громади.

«Водій автомобіля Оpel Vectra, 28-річний житель села Жадень, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із лісовозом «ЗІЛ» під керуванням 33-річного жителя села Висоцьк. Унаслідок ДТП до лікарні з травмами різного ступеня доставили трьох потерпілих із легковика: кермувальника, двох пасажирок 18 та 23 років – його односельчанок», – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, водій легковика був п'яний: огляд на стан сп'яніння у медзакладі показав 2 проміле, що в десять разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння). Чоловікові загрожує до трьох років тюрми.