Аварія трапилась21 червня біля села Дем’янка-Наддністрянська на трасі Миколаїв – Жидачів

Біля Жидачева водій легковика Seat Ibiza виїхав на узбіччя, внаслідок чого він та його 26-річна пасажирка з травмами були госпіталізовані в лікарню.

Як повідомили в поліції, аварія трапилась вранці 21 червня біля села Дем’янка-Наддністрянська Стрийського району. На трасі Миколаїв – Жидачів водій автомобіля Seat Ibiza, 38-річний житель Івано-Франківської області, не впорався з керуванням та злетів на узбіччя. Внаслідок ДТП водій та пасажирка легковика, 26-річна мешканка Жидачева, з травмами були госпіталізовані в лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водієві загрожує до 3 років обмеження волі та позбавлення права керувати автомобілем на аналогічний термін.