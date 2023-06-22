ДТП трапилась 18 жовтня 2019 року на трасі біля Солонки

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок 24-річному водієві Renault Laguna Андрію Жукровському, який нетверезим вчинив смертельну ДТП біля Солонки, в якій загинула 47-річна жінка, ще четверо людей травмувалися. Суд призначив водієві 6 років ув’язнення.

ДТП трапилась ще 18 жовтня 2019 року біля Солонки. Близько 1:35 на трасі Київ – Чоп автомобіль Renault Laguna, за кермом якого був 20-річний нетверезий Андрій Жукровський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, яким керував 50-річний мешканець Івано-Франківської області. Унаслідок ДТП 47-річна пасажирка Volkswagen отримала значні травми, від яких померла на місці. Водія Volkswagen, а також двох пасажирів віком 20 та 21 рік із травмами госпіталізували в лікарню.

Водія Renault також із травмами доправили в лікарню, в його крові виявили 0,69 проміле алкоголю, що в 3,5 рази перевищує допустиму норму. В суді він свою провину визнав частково, він розповів, що момент автозіткнення не пам’ятає, оскільки знепритомнів. Андрій Жукровський стверджує, що того дня алкоголь не вживав, а прилад Drager міс працювати на ліки.

Водій Volkswagen у суді також повідомив, що не пам’ятає момент аварії, вже в лікарні він дізнався, що його дружина загинула. Після ДТП, за його словами, Андрій Жукровський моральну чи матеріальну шкоду не відшкодував.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Дмитро Кукса визнав Андрія Жукровського винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 6 років ув’язнення. Крім цього, він має заплатити 19,3 тис. грн судових витрат та 879 тис. грн компенсації родині загиблої. Ще 179 тис. грн сім’ї заплатить «Страхова компанія «Ю.ЕС.АЙ». Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.