Мотоцикліст був госпіталізований із травмами

У ввечері понеділка, 20 червня, у Львові на вул.Науковій сталася аварія, у якій постраждав 25-річний мотоцикліст. Львів'янина із травмами госпіталізували до лікарні, повідомила прес-служба поліції наступного дня після ДТП.

ДТП сталася близько 22:40. За даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль КІА, яким керувала 31-річна жителька Пустомит та мотоцикл Yamaha, за кермом якого був 25-річний львів’янин. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобам.