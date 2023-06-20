У Мостиськах, що на Львівщині, 31-річний водій збив двох пішоходів. 61-річний чоловік та 72-річна жінка були госпіталізовані до лікарні. Як розповіли ZAXID.NET у поліції, у потерпілих численні переломи, гематоми та черепно-мозкові травми.

Аварія сталася вранці понеділка, 19 червня, на вул. Полуботка у центрі Мостиськ. За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen Touran, 31-річний житель одного з сіл Яворівського району, збив двох двох людей. Потерпілі в аварії мешканці Мостиськ, чоловікові 61-рік, а жінці – 72 роки.

Внаслідок ДТП пішоходи отримали численні тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем.