Лобове зіткнення Opel Meriva та Аudi А6 на трасі Львів-Самбір

У понеділок, 19 червня, на трасі Львів-Самбір у селі Підгайці поблизу Львова через лобову ДТП двох легковиків постраждали четверо людей.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:30 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород неподалік села Підгайці Оброшинської громади Львівського району. Відбулося зіткнення автомобілів Opel Meriva, яким керував 33-річний мешканець одного з сіл району, та Аudi А6, за кермом якого був 52-річний житель Хирова.

ДТП в Оброшинській громаді (фото поліції)

Унаслідок ДТП постраждали четверо людей: водій Аudi А6 та двоє його пасажирок – 20-річна жителька Добромиля і 48-річна мешканка Хирова, а також 23-річний пасажир Opel Meriva, житель одного з сіл Львівського району. Усіх з травмами доправили до лікарні.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.