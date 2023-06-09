П’яний водій Mazda 3 в'їхав у Honda Accord на проспекті Свободи

У четвер, увечері, 8 червня, п’яний львів’янин за кермом автомобіля Mazda 3 вчинив ДТП на проспекті Свободи у центрі Львова. Рівень алкоголю в його організмі в 14 разів перевищував допустиму норму.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, близько 22:00 на проспекті Свободи в центрі Львова п’яний водій Mazda 3 в'їхав у Honda Accord. Про ДТП патрульним повідомив перехожий. Під час спілкування із винуватцем ДТП патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували йому пройти перевірку за допомогою приладу Drager. Результат показав 2,67 проміле, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму. 36-річний водій не погодився з результатом алкотестера, але їхати на медосвідчення теж відмовився.

П'яна ДТП сталася поблизу світлофора на перехресті просп Свободи та вул. Коперника

На відео з місця ДТП, яке поширене в місцевих телеграм-каналах, видно, що під час спілкування з поліцейськими п’яний водій казав, що має 100 доларів, натякаючи, що може відкупитися. «Маю 100 доларів, якщо шо», – сказав він. Однак патрульні від такої пропозиції відмовилися.

На винуватця автопригоди інспектори склали два протоколи – за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП). Покарання винуватцю призначатиме суд.