Тетяна Бей є депутаткою Львівської облради від партії «За майбутнє»

Пустомитівський районний суд Львівської області не побачив порушень у діях депутатки Львівської облради від партії «За майбутнє» Тетяни Бей, яку у січні цього року затримали за кермом автомобіля Mazda у стані алкогольного сп’яніння. Суд закрив справу за відсутністю в її діях адміністративного правопорушення.

За матеріалами справи, 16 січня після опівночі у селі Сокільники біля Львова депутатка керувала автомобілем Mazda з явними ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, виражене почервоніння шкірного покриву обличчя), але від проходження медичного огляду відмовилася. На неї поліцейські склали адміністративний протокол за нетверезе водіння (ч.1 ст.130 КУпАП).

У судовому засіданні 30 травня Тетяна Бей та її захисник вину в нетверезому водінні заперечили. Вона пояснила, що увечері напередодні їй зателефонував знайомий та попросив доставити його до дому, оскільки він вживав алкогольні напої. Депутатка приїхала на таксі, сіла за кермо Mazda, а поліцейські під’їхали, коли автомобіль був припаркований на узбіччі. Тетяна Бей заявила, що запах алкоголю з авто був від її знайомого, а не від неї.

Свідчення Тетяни Бей в суді підтвердив свідок, якого вона тієї ночі нібито мала везти нетверезим з Сокільників.

У результаті суддя Володимир Мусієвський вирішив закрити провадження в адміністративній справі щодо Теяни Бей за нетверезу їзду (ч.1 ст.130 КУпАП) «за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення в її діях».

На постанову суду ще може бути подана апеляційна скарга.

Тетяна Бей є депутаткою Львівської облради двох скликань. У 2015 році була обрана від громадянської позиції, а у 2020 році – від «За майбутнє». За даними YouControl, вона є співвласницею фірм «Форелька» та «Медбуд-Леополіс», а також має свій благодійний фонд.

Раніше Пустомитівський районний суд прийняв аналогічне рішення про закриття адміністративної справи за нетверезу їзду щодо першого заступника голови Солонківської ОТГ Миколи Пущака.