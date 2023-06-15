Біля Стрия зіткнулися фура та легковик Peugeot 3008

У середу, 14 червня, на трасі Київ-Чоп біля Стрия на Львівщині в ДТП вантажівки та легковика постраждав 12-річний хлопець, пасажир легковика. Його з травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 17:30 на трасі Київ-Чоп поблизу села Вівня Стрийського району. Зіткнулися вантажівка Volvo, якою керував 38-річний житель Закарпатської області, та автомобіль Peugeot 3008, за кермом якого була 30-річна мешканка Стрия.

ДТП сталася на трасі біля Стрия (фото поліції)

У результаті ДТП 12-річний пасажир легковика, мешканець Стрия, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Про важкість травм наразі інформації немає.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.