Volkswagen Touran врізався в фуру, загинула водійка та двоє її дітей

У середу, 10 травня, на трасі Київ-Чоп біля села Розвадів на Львівщині сталася лобова ДТП фури та легковика Volkswagen Touran. У результаті загинули жінка і двоє дітей, які їхали в легковику.

Як розповіли в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:40 на трасі поблизу Розвадова. Відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Touran, яким керувала 42-річна мешканка Стрийського району, з вантажівкою Renault, за кермом якої був 45-річний житель Запоріжжя. За попередніми даними від очевидців, легковик виїхав на зустрічну і врізався в фуру, проте поліція ще встановлює всі обставини. Від удару фура злетіла в кювет та перекинулася.

У результаті водійка легковика та двоє її доньок, віком орієнтовно чотири і шість років, загинули на місці події. Крім того, тілесні ушкодження отримали 15-річний пасажир легковика та водій вантажівки. Водія вантажівки визволяли рятувальники.

Cмертельна ДТП легковика і фури у селі Розвадів біля Миколаєва (фото поліції)

Постраждалого підлітка медики швидкої доправили у львівську лікарню святого Миколая.

Через ДТП рух трасою перекрили. Транспорт скеровують в об'їзд через місто Жидачів.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (за ч.3 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.