На момент скоєнні ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – в його крові виявлено 1,6 проміле

На Львівщині п’яний водій Volkswagen Caddy злетів у кювет. Унаслідок ДТП травмований водій та четверо неповнолітніх пасажирів. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталася 28 квітня близько 20:00 на автодорозі між селами Мистичі та Санники Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Caddy, 58-річний львів’янин, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП водій та четверо неповнолітніх пасажирів – усі місцеві мешканці віком 13, 15, 16 та 17 років - отримали травми різної важкості та були доставлені до медзакладів.

Встановлено, що на момент скоєнні ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – в його крові виявлено 1,6 проміле.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років