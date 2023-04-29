Внаслідок ДТП неповнолітня отримала травми різної важкості та госпіталізована до лікарні

Ввечері у неділю, 28 квітня, у місті Рудки водій легкового авто збив 14-річну дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія трапилась приблизно о 19:20 на вулиці Самбірській у місті Рудки. Водій автомобіля Škoda Fabia, 34-річний мешканець Самбірського району, на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на 14-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП неповнолітня отримала травми різної важкості та госпіталізована до лікарні.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.