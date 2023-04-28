Водій мікроавтобуса Mercedes, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу в русі Renault Kangoo

Сокальський районний суд Львівщини ув’язнив на шість років тюрми водія мікроавтобуса, який вчинив ДТП з трьома загиблими біля Червонограда. Водій також має виплатити 1,5 млн грн родичам загиблих у ДТП.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась ще 1 квітня 2020 року у селі Бендюга біля Червонограду. На той час 25-річний дрогобичанин керував мікроавтобусом Mercedes Vito та спричинив ДТП з трьома загиблими. На перехресті водій виїхав із другорядної дороги на головну, не переконався, що це буде безпечно, та не надав дорогу автомобілю Renault Kangoo, який рухався по головній дорозі.

Унаслідок зіткнення троє пасажирів Renault Kangoo віком 18, 40 та 60 років загинули, а водій та ще один пасажир отримали поранення.

У суді винуватець ДТП свою провину визнав, заявив, що їхав по незнайомій йому місцевості та не помітив знак.

Справу розглядала суддя Лідія Фарина, вона дослідила матеріали справи та визнала водія мікроавтобуса винним у вчиненні смертельної ДТП. Його ув’язнили на шість років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами два роки, а також зобов’язали виплатити родичам загиблих 1,5 млн грн компенсації. На вирок ще може бути подана апеляція.