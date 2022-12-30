Судячи з фото з місця події, ДТП трапилась на пішохідному переході

61-річна львів’янка потрапила до лікарні унаслідок наїзду маршрутки. Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась на пішохідному переході на Сихові ввечері 29 грудня.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, 29 грудня близько 18.00,на проспекті Червоної Калини водій автомобіля «БАЗ», 60-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 61-річну місцеву мешканку. Судячи з фото з місця події, ДТП трапилась на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.