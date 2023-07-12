Сихівський районний суд Львова визнав винною у порушенні правил дорожнього руху львів’янку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом та спричинила зіткнення з авто. Жінці призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 2 квітня львів’янка переходила дорогу поза пішохідним переходом на вул. Лева Броварського (поруч із стадіоном «Арена Львів»), не впевнилась, що це буде безпечно та спричинила ДТП. Жінку збив автомобіль Mercedes.

У суді водій розповів, що його автомобіль був надто близько, він намагався гальмувати та з’їхати вліво, однак йому не вдалося уникнути зіткнення з пішохідкою. Внаслідок аварії авто отримало механічні пошкодження.

Справу розглянула суддя Людмила Сабара, яка визнала жінку винною у порушенні ПДР, яке спричинило ДТП. Її оштрафували на 850 грн, а також зобов’язали сплатити судовий збір. На постанову ще може бути подана апеляція.