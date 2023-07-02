Водій намагався уникнути зіткнення з пішоходом, виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у авто поліції марки Hyundai Tucson

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні ДТП водія вантажівки, який, щоб уникнути зіткнення з пішоходом, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у поліцейське авто. Унаслідок аварії пішохід отримав важкі травми, а також травмувались водій та пасажир авто. Винуватець ДТП уник тюремного ув’язненням, йому призначили іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, аварія трапилась на трасі Київ-Чоп у селі Дідилів 6 січня 2023 року. Водій Mercedes-Benz Atego не стежив за дорожньою обстановкою, не зменшив швидкість перед пішохідним переходом та збив чоловіка, який переходив дорогу. Водій намагався уникнути зіткнення та виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у службове авто поліції марки Hyundai Tucson. Водію не вдалось уникнути зіткнення з пішоходом.

Пішохід зазнав тяжких тілесних ушкоджень, зокрема перелому виличної кістки та щелепи, черепно-мозкової травми у вигляді забою головного мозку, зламу лобної кістки. Пасажир Hyundai Tucson також зазнав тяжких травм, а водій цього авто – травм середнього ступеня важкості.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та заявив, що частково відшкодував потерпілим завдану шкоду. Пішохід у суді розповів, що йому не відшкодували завдану шкоду, а водій та пасажир Hyundai Tucson просили суд суворо не карати обвинуваченого.

Справу розглянула суддя Уляна Костюк, яка визнала водія вантажівки винним у вчиненні ДТП, призначивши чотири роки тюрми з річним позбавленням права керувати транспортними засобами. Проте суддя звільнила обвинуваченого від тюремного ув’язненням, встановивши рік умовного терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.