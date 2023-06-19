ДТП трапилась на початку вул. Богдана Хмельницького поруч із Княжим храмом Святого Миколая ПЦУ

Галицький районний суд Львова визнав винним у нетверезій їзді водія легковика, який збив жінку на пішохідному переході біля церкви у центрі Львова. Водія оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у червні 2023 року, Іван-Руслан Лата вранці 19 травня керував авто Toyota Corolla з ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови, нестійка хода) та збив жінку на пішохідному переході. У постанові вказано, що ДТП трапилась на початку вул. Богдана Хмельницького поруч із Княжим храмом Святого Миколая ПЦУ.

Згідно з матеріалами справи, збита на переході жінка отримала тілесні ушкодження, але які саме у постанові не вказано. Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння у присутності двох свідків. У суді Іван-Руслан Лата визнав свою провину та просив суворо не карати.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка визнала водія винним у порушенні ПДР, а також нетверезій їзді, оштрафувавши на 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.