Галицький районний суд Львова стягнув з держбюджету 10 тис. грн компенсації на користь звинуваченого у їзді під наркотиками чоловіка. Водій у суді домігся закриття справи через відсутність складу адмінправопорушення.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у червні 2023 року, 21 серпня 2022 року поліцейські склали щодо Богдана Оленюка протокол про їзду у нетверезому стані на площі Ринок у Миколаєві. За даними правоохоронців, у водія були ознаки наркотичного сп’яніння і він відмовився від перевірки у медзакладі. Наприкінці вересня 2022 року водій у суді домігся закриття справи про адмінправопорушення. Адвокат водія наголосив, що у протоколі відсутня інформація про свідків, на відео правоохоронців відсутня фіксація відмови водія від проходження перевірки.

Богдан Оленюк звернувся до суду, щоб стягнути 50 тис. грн моральної компенсації через хибне звинувачення поліції у нетверезій їзді. Згідно з твердженням позивача, «йому було завдано моральної шкоди, яка полягала у негативних емоціях, стресі, переживанні, емоційному напруженому стані, який викликаний страхом осуду зі сторони рідних та знайомих, а також приниженні гідності і втратою авторитету серед односельчан».

Справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який дослідив матеріали справи та дійшов висновку, що позивач має право на відшкодування моральної шкоди. Суддя частково задовольнив позов Богдана Оленюка та стягнув з держбюджету 10 тис. грн моральної компенсації на користь чоловіка.