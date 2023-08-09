ДТП сталася у селі Новий Милятин біля Буська

У вівторок, 8 серпня, у селі Новий Милятин поблизу міста Буськ на Львівщині неповнолітній хлопець за кермом автомобіля ВАЗ-2101 збив 67-річного велосипедиста. Постраждалого велосипедиста у важкому стані госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 11:30 у селі Новий Милятин Золочівського району. 15-річний водій автомобіля ВАЗ-2101, житель одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на 67-річного велосипедиста, місцевого мешканця. Унаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.