Мотоцикліста та його пасажира з травмами забрали до лікарні

У неділю, 9 липня, біля села Монастирок на Жовківщині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст з пасажиром. Мотоцикл зіткнувся з легковиком, у результаті хлопці потрапили до лікарні.

За даними поліції Львівщини, у присілку Заглина відбулося зіткнення між мотоциклом Lifan, яким керував 17-річний мешканець району, та автомобілем Renault Megane, за кермом якого був 38-річний житель Жовкви.

ДТП сталася у присілку Заглина на Жовківщині (фото поліції)

Унаслідок ДТП 17-річний водій мотоцикла, а також його пасажир-одноліток, мешканець Самбірського району, отримали тілесні ушкодження різної важкості та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.