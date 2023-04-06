Аварія трапилася в селі Івано-Франкове в Яворівському районі

Неподалік Львова неповнолітній мотоцикліст травмувався внаслідок зіткнення з мікроавтобусом Opel Vivaro. 15-річного хлопця з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилася у середу, 5 квітня, близько 18:50 у селі Івано-Франкове біля Яворова. За версією слідства, на дорозі Львів – Краковець 29-річна місцева мешканка, яка була за кермом мікроавтобуса Opel Vivaro, зіткнулася з мотоциклом Kovi Advance, яким керував 15-річний хлопець.

Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст з травмами був госпіталізований до лікарні. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.