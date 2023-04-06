Аварія трапилась 5 квітня на вул. Тартаківській в Сокалі

Унаслідок зіткнення з автомобілем у Сокалі загинув 67-річний велосипедист. Від удару автомобіль відкинуло на узбіччя.

Як повідомили у поліції, аварія трапилась в середу, 5 квітня, близько 16:20, на вулиці Тартаківській у Сокалі. За версією слідства, 49-річний мешканець Червонограда, який був за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, зіткнувся з 67-річним мешканцем Сокаля, який їхав на велосипеді.

Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист помер на місці події. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.