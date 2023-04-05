Volkswagen ID4 збив пішохода біля Рави-Руської

У вівторок, 4 квітня, на трасі біля Рави-Руської на Львівщині 37-річний водій Volkswagen ID4 збив 28-річного пішохода. У результаті наїзду постраждалого львів’янина госпіталізували. Згодом стало відомо, що ДТП сталася на під'їзді до пункту пропуску, а постраждав водій вантажівки, який намагався перешкодити руху інших авто поза чергою.

За даними поліції, ДТП сталася близько 16:45 на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» неподалік міста Рава-Руська. 37-річний водій автомобіля Volkswagen ID4, житель одного з сіл району, наїхав на 28-річного пішохода, мешканця Львова.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Про важкість травм в поліції не повідомляють.

Як повідомляє видання «Щоденний Львів» з посиланням на очевидців, жертвою ДТП став 28-річний водій фури, який вийшов на дорогу, намагаючись перешкодити проїзду вантажівок та інших авто до пункту пропуску поза чергою.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.