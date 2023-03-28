У ДТП загинули 57-річний та 59-річний пішоходи, мешканці Львівського району

У понеділок ввечері, 27 березня, унаслідок наїзду автомобілів на Львівщині загинули два пішоходи. Смертельні аварії трапилися в селі Надичі на Жовківщині та в селі Погорільці на Золочівщині.

За даними поліції Львівщини, близько 21:00 у селі Надичі Львівського району 36-річний водій автомобіля ЗАЗ Lanos, місцевий житель, здійснив наїзд на 59-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув.

Поліцейські встановили, що водій автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучений.

Обидві смертельні ДТП сталися увечері 27 березня (фото поліції)

Ще одна смертельна ДТП сталася близько 20:40 на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Погорільці Львівського району. 40-річний водій автомобіля Mercedes-Benz 280, житель одного з сіл району, здійснив наїзд на 57-річного місцевого мешканця. У результаті наїзду пішохід загинув.

За фактом аварій поліцейські відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ) та порушення правил особами, яке керують у стані сп’яніння (ч.3 ст.286-1 ККУ). Винуватцям загрожує від трьох до восьми та від п’яти до 10 років тюрми з позбавлення права керувати транспортними засобами відповідно.