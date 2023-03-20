Державне бюро розслідувань розповіло обставини смертельної ДТП, учасником якої став нардеп від «Слуги народу» Володимир Гевко. За даними правоохоронців він збив пішохода у Золочівському районі Львівщини.

Як вказано у повідомленні ДБР, аварія трапилась ввечері 19 березня на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у Золочівському районі Львівщини. Автомобіль, яким керував Володимир Гевко, збив пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм пішохід загинув.

Водій пройшов перевірку на алкотестері, яка показала, що він був тверезий.

Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, що Володимир Гевко ввечері 19 березня сам повідомив про те, що став учасником смертельної ДТП. Депутат зазначив, що співпрацює зі слідством, пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, та готовий допомагати родичам загиблого.