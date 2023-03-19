Володимир Гевко повідомив, що співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики

Нардеп від «Слуги народу» заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Гевко став учасником смертельної ДТП. Про це сам нардеп написав на своїй сторінці у Facebook ввечері у неділю 19 березня.

«Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли», – повідомив Володимир Гевко.

Депутат зазначив, що співпрацює зі слідством, пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, та готовий допомагати родичам загиблого.

«Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді», – додав нардеп.

Наразі залишається не зрозумілим чи винен нардеп в ДТП, а чи аварія сталася не з його вини.