Миколаївський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні ДТП 21-річного львів’янина, який на смерть збив чоловіка на трасі поблизу Миколаєва. Водія звільнили від тюремного ув’язнення, але зобов’язали виплатити родичам загиблого 260 тис. грн компенсації.

Як вказано у вироку суду від 16 березня 2023 року, аварія трапилась наприкінці липня 2021 року. На той час 19-річний львів’янин керував авто Volkswagen Golf та збив чоловіка, що переходив дорогу освітленим нерегульованим пішохідним переходом на трасі Київ-Чоп поблизу села Бродки. Від отриманих травм 45-річний місцевий мешканець помер на місці ДТП.

Від отриманих травм 45-річний місцевий мешканець помер на місці ДТП

У матеріалах справи вказано, що водій порушив правила дорожнього руху, зокрема рухався з перевищенням швидкості, був неуважним на дорозі, не зменшив швидкість перед пішохідним переходом. У суді водій визнав свою провину у вчиненні ДТП.

Справу розглядав суддя Андрій Головатий, він дослідив матеріали справи та визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років тюрми з позбавлення керування транспортними засобами три роки, але звільнили від тюремного ув’язнення з іспитовим терміном у три роки.

Суд також частково задовольнив позови родичів загиблого та зобов’язав виплатити їм 260 тис. грн компенсації. На вирок ще може бути подана апеляція.